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18:14 (мск), источник: Интерфакс

Меркель сообщила о представленных Терезой Мэй доказательствах по «делу Скрипаля»

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран-членов Евросоюза ряд доказательств того, что Россия действительно причастна к отравлению в Солбсери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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«Тереза Мэй представила нам определенные доказательства (российского следа в “деле Скрипаля” — ИФ)», — сказала германский канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Меркель, Германия и Франция «наравне с остальными союзниками» планируют обсудить скоординированный ответ на действия России.

В свою очередь, Макрон заявил, что отравление Скрипаля — это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшее время объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России.

Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает. 17 марта российская сторона объявила об ответных шагах в отношении Лондона.

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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