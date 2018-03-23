Меркель сообщила о представленных Терезой Мэй доказательствах по «делу Скрипаля»
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что
«Тереза Мэй представила нам определенные доказательства (российского следа в “деле Скрипаля” — ИФ)», — сказала германский канцлер, выступая на совместной
В свою очередь, Макрон заявил, что отравление Скрипаля — это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшее время объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери
Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает. 17 марта российская сторона объявила об ответных шагах в отношении Лондона.
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