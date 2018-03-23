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19:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Мольков назначен директором МП «Нижегородские бани»

Последние два года директором «Нижегородских бань» являлся Николай Сатаев.

Источник: Reuters

Сергей Мольков назначен на должность директора муниципального предприятия «Нижегородские бани». Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

— Сергей Мольков приступит к своим обязанностям с понедельника, 26 марта, — уточнили в мэрии.

Напомним, последние два года директором «Нижегородских бань» являлся Николай Сатаев. Он покинул пост 23 марта в связи с назначением председателем постоянной комиссии по экономике Гордумы Нижнего Новгорода.

Сергей Мольков родился в 1962 году в городе Заволжье Нижегородской области. Имеет два высших образования — техническое и экономическое. Трудовую деятельность начал в 1984 году в качестве инженера на заводе им. С. Орджоникидзе. В 1993 году Сергей Александрович становится директором научно-производственного предприятия «Атлас». В сфере жилищно-коммунального хозяйства начал работать с 1997 года, заняв должность начальника участка МУ «Дирекция единого заказчика».

В 2008—2011 годах Сергей Мольков возглавлял городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

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