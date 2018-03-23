Сергей Мольков назначен директором МП «Нижегородские бани»

Напомним, последние два года директором «Нижегородских бань» являлся Николай Сатаев. Он покинул пост 23 марта в связи с назначением председателем постоянной комиссии по экономике Гордумы Нижнего Новгорода.

Сергей Мольков родился в 1962 году в городе Заволжье Нижегородской области. Имеет два высших образования — техническое и экономическое. Трудовую деятельность начал в 1984 году в качестве инженера на заводе им. С. Орджоникидзе. В 1993 году Сергей Александрович становится директором научно-производственного предприятия «Атлас». В сфере жилищно-коммунального хозяйства начал работать с 1997 года, заняв должность начальника участка МУ «Дирекция единого заказчика».