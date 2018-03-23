Сергей Мольков назначен директором МП «Нижегородские бани»
Последние два года директором «Нижегородских бань» являлся Николай Сатаев.
Последние два года директором «Нижегородских бань» являлся Николай Сатаев.
Сергей Мольков назначен на должность директора муниципального предприятия «Нижегородские бани». Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
— Сергей Мольков приступит к своим обязанностям с понедельника, 26 марта, — уточнили в мэрии.
Напомним, последние два года директором «Нижегородских бань» являлся Николай Сатаев. Он покинул пост 23 марта в связи с назначением председателем постоянной комиссии по экономике Гордумы Нижнего Новгорода.
Сергей Мольков родился в 1962 году в городе Заволжье Нижегородской области. Имеет два высших образования — техническое и экономическое. Трудовую деятельность начал в 1984 году в качестве инженера на заводе им. С. Орджоникидзе. В 1993 году Сергей Александрович становится директором
В 2008—2011 годах Сергей Мольков возглавлял городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
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