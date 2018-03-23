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18:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Игорь Гамрецкий может вернуться в мэрию Кишинева по решению суда

И.о. мэра Сильвия Раду уже высказалась по этому поводу.

Источник: Комсомольская правда

Суд Кишинева постановил, что Игорь Гамрецкий может быть восстановлен в должности главы Управления транспорта и путей сообщения, которую он занимал раньше, передает radiochisinau.md.

В октябре 2017 года его приговорили к 3 годам лишения свободы по делу о платных парковках. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду уже высказалась по этому поводу в Facebook — она заявила, что будет оспаривать решение суда и не позволит Гамрецкому вновь занять должность, на которой он находился ранее.

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