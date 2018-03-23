Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Как собственный дом убивает вас
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
2015 лет после вторжения в Ирак
21:31 (мск), источник: Sputnik.md

Сильвия Раду: в мэрии Кишинева нет места уголовникам

Сильвия Раду считает, что Игорь Гамрецкий, равно как и другие, по ее словам, уголовники, не должны работать в муниципальной администрации.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. И.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду отказалась восстанавливать Игоря Гамрецкого в должности начальника столичного управления транспорта и путей сообщения.

«Я сегодня отреагировала на решение инстанции о восстановлении господина Гамрецкого в должности. Я не хочу, чтобы в мэрии Кишинева работали функционеры, имеющие судимость. Это аморально», — написала Раду в пятницу на своей официальной странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Я подала обращение (в ВСП — ред.) и надеюсь, что высшая инстанция даст заключение по нему», — пояснила и.о. мэра Кишинева.

Раду дала понять, что не будет принимать на работу в аппарат мэрии людей с судимостью.

«Пока я — мэр, пусть и временный, в мэрии уголовникам места не будет», — заметила Раду.

Напомним, что Высшая судебная палата Молдовы (ВСП) удовлетворила запрос экс-главы управления транспорта примэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, который в конце ноября 2017 года опротестовал вердикт Апелляционной палаты, заменившей ему тюремное заключение на условный срок, а в остальном оставившей в силе вердикт первой инстанции.

Заседание ВСП прошло в расширенном судейском составе во вторник без участия сторон.

«Ходатайство прокурора отклонено как необоснованное. Запрос обвиняемого удовлетворен. Опротестованные решения частично аннулированы», — сообщили в Высшей судебной палате.

Как уточнили в ВСП, речь идет о положении статьи 65 Уголовного кодекса Молдовы — Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Дело пересмотрено по этой части и вынесено новое решение. Тем самым из вердикта исключена санкция о лишении права занимать публичные должности сроком на три года», — сообщили в Высшей судебной палате.

Мотивационную часть решения ВСП представит в конце февраля.

С чего все начиналось?

В начале 2015 года Гамрецкий встречался с заинтересованным в проекте платных парковок бизнесменом. В итоге, чтобы организовать победу в тендере компании «EME PARKLEITSYSTEM GmbH», он попросил два миллиона евро или другой вариант — 26% уставного капитала компании. Данное требование иностранцы проанализировали и согласились на второй вариант, отказавшись платить деньги.

Как указано в решении суда, эту долю уставного капитала Гамрецкий должен был разделить с примаром Дорином Киртоакэ, роль которого, согласно с материалами дела, заключалась в «продвижении проекта, его подписи, предложении муниципальному совету, а также визе на градостроительных сертификатах и продвижении до его окончательного внедрения».

В итоге на Кипре была открыта компания «Desonia Investment LTD». Ее зарегистрировали на имя доверенного лица Гамрецкого, гражданина Германии Ойгана Пырчиу, которого знал и Киртоакэ. Этой фирме и перевели оговоренные 26% уставного капитала.

В результате «EME PARKLEITSYSTEM GmbH» все же объявили победителем тендера, но муниципальный совет проект не принял. А за данное решение на принявших его чиновников подали в суд.

Разбирательство в первой инстанции.

Прокурор Думитру Робу предоставил в суд доказательства совершения Гамрецким преступления, предусмотренного частью 2 статьи 42 и частью 3 статьи 326 УК РМ. На допросе чиновник примэрии полностью признал вину по данным пунктам и подтвердил, что согласен, чтобы судебные слушания велись по той доказательной базе, которую представил прокурор и с которой он согласился.

Государственный обвинитель же в рамках заседаний суда представил дополнительные доказательства вины Гамрецкого. В частности, речь идет о показаниях вице-примара Нистора Грозаву, главы управления юридической помощи примэрии Дианы Никифорчук и экс-секретаря мунсовета Валериу Диденку. Первые двое, в частности, подтвердили, что Гамрецкий лично приносил к ним контракт на подпись, однако они отказались его визировать без распоряжения Киртоакэ. В итоге Грозаву договор все-таки подписал по настоятельной рекомендации примара, а Никифорчук этого так и не сделала, так как Гамрецкий за подписью после двух ее отказов не пришел.

В итоге буюканский суд постановил признать Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы Гамрецкого приговорили к тюремному заключению на двухлетний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишили права занимать публичные должности в течение трех лет. Как уточняется в постановлении — лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме — обязательно для исправления поведения обвиняемого.

Апелляционная палата посчитала иначе

Сторона защиты и Гамрецкий приговор обжаловали в установленном порядке. Коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты в августе 2017 года при рассмотрении этого запроса постановила, что первая инстанция не прибегла к установленной законодательными нормами возможности индивидуализации наказания, которая естественна в случае, если обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Коллегия по уголовным делам констатировала, что первая инстанция не мотивировала решение об индивидуализации наказания по части его исполнения Игорем Гамрецким и не вникла в суть проблемы по факту и на основе закона», — сказано в вердикте Апелляционной палаты.

Судьи АП также пришли к выводу, что Гамрецкий «не представляет опасности для общества, а его изоляция не является необходимой и справедливой мерой по отношению к его личности и совершенному поступку».

«Коллегия по уголовным делам в соответствии со статьей 90 УК РМ постановила приостановить условно исполнение наказания на трехлетний срок», — говорится в решении Апелляционной палаты.

При этом АП оставила в силе решение буюканского суда о запрете работать на публичных должностях сроком на три года.

Этот вердикт Гамрецкий оспорил и добился очередной своей победы уже в Высшей судебной палате.

По делу о платных парковках предстоит узнать судебное решение Дорину Киртоакэ. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение ему выдвинули 12 июля 2017 года. Сейчас речь идет о двух нарушениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ставки на понижение, или почему марш унионистов обернется пшиком
Какую опасность несет оранжевый снег, который выпал на юге Молдовы
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
Экономист Нассим Талеб рассказал, чем санкции полезны России
Михаил Путин избран зампредом правления «Газпрома»
В России сократят срок выдачи материнского капитала
В Киеве арестовали Савченко на два месяца
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Спорт
От ухода Кравцова биатлон лучше не станет. Объясняем, почему Рассказываем, почему уход президента Союза биатлонистов России, чье имя в последнее время связано только со скандалами, не изменит к лучшему ситуацию в этом виде спорта
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь