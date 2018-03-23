Сильвия Раду: в мэрии Кишинева нет места уголовникам

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. И.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду отказалась восстанавливать Игоря Гамрецкого в должности начальника столичного управления транспорта и путей сообщения.

«Я сегодня отреагировала на решение инстанции о восстановлении господина Гамрецкого в должности. Я не хочу, чтобы в мэрии Кишинева работали функционеры, имеющие судимость. Это аморально», — написала Раду в пятницу на своей официальной странице в Facebook.

«Я подала обращение (в ВСП — ред.) и надеюсь, что высшая инстанция даст заключение по нему», — пояснила и.о. мэра Кишинева.

Раду дала понять, что не будет принимать на работу в аппарат мэрии людей с судимостью.

«Пока я — мэр, пусть и временный, в мэрии уголовникам места не будет», — заметила Раду.

Напомним, что Высшая судебная палата Молдовы (ВСП) удовлетворила запрос экс-главы управления транспорта примэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, который в конце ноября 2017 года опротестовал вердикт Апелляционной палаты, заменившей ему тюремное заключение на условный срок, а в остальном оставившей в силе вердикт первой инстанции.

Заседание ВСП прошло в расширенном судейском составе во вторник без участия сторон.

«Ходатайство прокурора отклонено как необоснованное. Запрос обвиняемого удовлетворен. Опротестованные решения частично аннулированы», — сообщили в Высшей судебной палате.

Как уточнили в ВСП, речь идет о положении статьи 65 Уголовного кодекса Молдовы — Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Дело пересмотрено по этой части и вынесено новое решение. Тем самым из вердикта исключена санкция о лишении права занимать публичные должности сроком на три года», — сообщили в Высшей судебной палате.

Мотивационную часть решения ВСП представит в конце февраля.

С чего все начиналось?

В начале 2015 года Гамрецкий встречался с заинтересованным в проекте платных парковок бизнесменом. В итоге, чтобы организовать победу в тендере компании «EME PARKLEITSYSTEM GmbH», он попросил два миллиона евро или другой вариант — 26% уставного капитала компании. Данное требование иностранцы проанализировали и согласились на второй вариант, отказавшись платить деньги.

Как указано в решении суда, эту долю уставного капитала Гамрецкий должен был разделить с примаром Дорином Киртоакэ, роль которого, согласно с материалами дела, заключалась в «продвижении проекта, его подписи, предложении муниципальному совету, а также визе на градостроительных сертификатах и продвижении до его окончательного внедрения».

В итоге на Кипре была открыта компания «Desonia Investment LTD». Ее зарегистрировали на имя доверенного лица Гамрецкого, гражданина Германии Ойгана Пырчиу, которого знал и Киртоакэ. Этой фирме и перевели оговоренные 26% уставного капитала.

В результате «EME PARKLEITSYSTEM GmbH» все же объявили победителем тендера, но муниципальный совет проект не принял. А за данное решение на принявших его чиновников подали в суд.

Разбирательство в первой инстанции.

Прокурор Думитру Робу предоставил в суд доказательства совершения Гамрецким преступления, предусмотренного частью 2 статьи 42 и частью 3 статьи 326 УК РМ. На допросе чиновник примэрии полностью признал вину по данным пунктам и подтвердил, что согласен, чтобы судебные слушания велись по той доказательной базе, которую представил прокурор и с которой он согласился.

Государственный обвинитель же в рамках заседаний суда представил дополнительные доказательства вины Гамрецкого. В частности, речь идет о показаниях вице-примара Нистора Грозаву, главы управления юридической помощи примэрии Дианы Никифорчук и экс-секретаря мунсовета Валериу Диденку. Первые двое, в частности, подтвердили, что Гамрецкий лично приносил к ним контракт на подпись, однако они отказались его визировать без распоряжения Киртоакэ. В итоге Грозаву договор все-таки подписал по настоятельной рекомендации примара, а Никифорчук этого так и не сделала, так как Гамрецкий за подписью после двух ее отказов не пришел.

В итоге буюканский суд постановил признать Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы Гамрецкого приговорили к тюремному заключению на двухлетний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишили права занимать публичные должности в течение трех лет. Как уточняется в постановлении — лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме — обязательно для исправления поведения обвиняемого.

Апелляционная палата посчитала иначе

Сторона защиты и Гамрецкий приговор обжаловали в установленном порядке. Коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты в августе 2017 года при рассмотрении этого запроса постановила, что первая инстанция не прибегла к установленной законодательными нормами возможности индивидуализации наказания, которая естественна в случае, если обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Коллегия по уголовным делам констатировала, что первая инстанция не мотивировала решение об индивидуализации наказания по части его исполнения Игорем Гамрецким и не вникла в суть проблемы по факту и на основе закона», — сказано в вердикте Апелляционной палаты.

Судьи АП также пришли к выводу, что Гамрецкий «не представляет опасности для общества, а его изоляция не является необходимой и справедливой мерой по отношению к его личности и совершенному поступку».

«Коллегия по уголовным делам в соответствии со статьей 90 УК РМ постановила приостановить условно исполнение наказания на трехлетний срок», — говорится в решении Апелляционной палаты.

При этом АП оставила в силе решение буюканского суда о запрете работать на публичных должностях сроком на три года.

Этот вердикт Гамрецкий оспорил и добился очередной своей победы уже в Высшей судебной палате.