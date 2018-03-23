В Башкирии сократилось количество земельных участков
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. По информации Управления Росреестра по Башкортостану, на 1 января 2018 года в республике общее количество земельных участков, находящихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) составляет 1791868, это на 120329 меньше, чем на 1 января 2017 года.
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