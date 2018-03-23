В Башкирии сократилось количество земельных участков

Источник: Башинформ

В ведомстве это объясняют действиями по снятию с учета земельных участков, государственный кадастровый учет которых осуществлялся до 1 марта 2008 года и отсутствием точных данных о правообладателях.

Сведения о ранее учтенных участках Росреестр направляет в органы государственной власти или местного самоуправления. Муниципалитет в течение трех месяцев должен предоставить информацию о наличии правоустанавливающих документов на землю. При их отсутствии ранее учтенные земельные участки снимаются с учета, а у муниципалитета появляется возможность сформировать из них новые участки и предоставить другим лицам, — пояснили в службе регистрации.