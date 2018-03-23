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21:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сократилось количество земельных участков

УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. По информации Управления Росреестра по Башкортостану, на 1 января 2018 года в республике общее количество земельных участков, находящихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) составляет 1791868, это на 120329 меньше, чем на 1 января 2017 года.

Источник: Башинформ

В ведомстве это объясняют действиями по снятию с учета земельных участков, государственный кадастровый учет которых осуществлялся до 1 марта 2008 года и отсутствием точных данных о правообладателях.

Сведения о ранее учтенных участках Росреестр направляет в органы государственной власти или местного самоуправления. Муниципалитет в течение трех месяцев должен предоставить информацию о наличии правоустанавливающих документов на землю. При их отсутствии ранее учтенные земельные участки снимаются с учета, а у муниципалитета появляется возможность сформировать из них новые участки и предоставить другим лицам, — пояснили в службе регистрации.

Нововведения направлены, в первую очередь, на установление порядка в сфере земельно-имущественных отношений, ввода объектов недвижимости в полноценный хозяйственный оборот и обязывают всех обладателей ранее возникших прав на земельные участки уведомить уполномоченные госорганы о наличии необходимых документов на земельные участки. Эти требования распространяются не только садоводов и дачников, а всех владельцев неоформленной надлежащим образом недвижимости.

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