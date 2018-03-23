Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Как собственный дом убивает вас
Родители тройняшек установили в доме «военный режим» (фото
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Расцвела: Кабаева вызвала восторг лаконичным образом - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Sony назвал победителей World Photography Awards
22:51 (мск), источник: Интерфакс

Испанский судья выдал европейский ордер на арест Пучдемона

Также выданы ордеры на арест еще пяти каталонских политиков, находящихся в Бельгии и в Шотландии.

Источник: AP 2018

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы Испании каталонских политиков, в том числе экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, сообщает в пятницу газета El País со ссылкой на источники.

Читайте также
«Мы сидим с убийцами»: каталонские активисты о жизни в тюрьме

Помимо Пучдемона выданы ордеры на арест четырех политиков, находящихся в Бельгии и одного политика, находящегося в Шотландии.

Также судья выдал международный ордер на арест генерального секретаря Левой республиканской партии Каталонии (ERC) Марты Ровира, которая ранее бежала в Швейцарию.

Кроме того, судья принял решение заключить под стражу пять политиков, проходящих по делу о каталонском референдуме, так как суд опасается, что подозреваемые могут сбежать за пределы страны. Среди попавших под стражу оказался кандидат на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруль.

В конце октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сборная России по футболу проиграла бразильцам
Михаил Путин избран зампредом правления «Газпрома»
В России сократят срок выдачи материнского капитала
В Киеве арестовали Савченко на два месяца
Трамп заявил о «самых мощных в мире» американских ядерных силах
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь