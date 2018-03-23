Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Фруктовые соки назвали опасными
Как одевать ребенка весной: советы мам
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
45Состоялись выборы президента России
23 марта, источник: UzReport.news

Президент утвердил меры по повышению доступности банковских услуг

Документ принят в целях дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения защиты прав потребителей банковских услуг и повышения уровня финансовой доступности с учетом современных тенденций инновационного развития.

Источник: UzReport.news

Постановлением Президента Узбекистана от 23 марта 2018 года утверждены дополнительные меры по повышению доступности банковских услуг.

Документ принят в целях дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения защиты прав потребителей банковских услуг и повышения уровня финансовой доступности с учетом современных тенденций инновационного развития.

Читайте также
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в праздничных мероприятиях

С 1 июля 2018 года устанавливаются требования, в соответствии с которыми коммерческие банки должны создать условия для:

— беспрепятственного доступа в зону непосредственного обслуживания клиентов, без предварительных разрешений и предъявления документов, подтверждающих личность;.

— получения предварительной консультации об оказываемых банковских услугах от администраторов первичного приема клиентов;.

— прозрачной регистрации и рассмотрения кредитных заявок с указанием пошаговой процедуры принятия решения и порядка оповещения о выдаче или мотивированном отказе в выдаче кредита (микрозайма).

Вместе с тем кредитным организациям запрещено:

— начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штраф, пеню), применять иные меры ответственности по договорам микрозайма, а также кредитным договорам, заключенным ломбардами, в сумме более половины размера заимствования в год;.

— взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физическими лицами и субъектами малого предпринимательства.

Центральному банку Республики Узбекистан поручено:

а) до 1 апреля 2018 года внедрить механизм снятия на территории Республики Узбекистан наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты, в пределах лимитов, установленных коммерческими банками;.

б) до 1 апреля 2018 года совместно с коммерческими банками внедрить систему дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающую проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады в иностранной или национальной валюте;.

в) до 1 мая 2018 года:

— разработать и утвердить Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимоотношений с потребителями банковских услуг;.

— внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, предусматривающих предоставление права коммерческим банкам выдавать микрозаймы;.

— внести дополнения в нормативно-правовые акты касательно применения Центральным банком санкций в отношении кредитных организаций за нарушение ими прав потребителей банковских услуг;.

— разработать и утвердить Положение, предусматривающее установление требования о наличии скоринговой модели в кредитном бюро с возможностью создания коммерческими банками собственной скоринговой модели, позволяющей оценить кредитоспособность потенциального заемщика и сократить сроки выдачи кредитов (микрозаймов) физическим лицам и субъектам малого предпринимательства.

г) до 1 июля 2018 года совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан разработать Концепцию создания Национального банковского процессингового центра, обеспечивающего информационное и технологическое взаимодействие между банками — участниками расчетов по локальным и международным банковским картам, определив его основными задачами:

— построение и развитие национальной розничной платежной системы, обеспечивающей безопасность и бесперебойность проведения транзакций;.

— создание и развитие доступных платежных услуг;.

— развитие и продвижение инновационных продуктов, в том числе бесконтактных и мобильных технологий, при осуществлении безналичных платежей;.

— внедрение технологий бесконтактных и мобильных платежей, в первую очередь в сфере социально-бытового обслуживания, транспорта, торговли, общественного питания, особенно в регионах;.

— обеспечение взаимодействия с международными платежными системами.

д) до 1 июля 2018 года совместно с Ассоциацией банков Узбекистана и коммерческими банками завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие платежных карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов;.

е) до 1 ноября 2018 года совместно с коммерческими банками обеспечить создание автоматизированных пунктов обмена валюты, работающих в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых туристами.

Кроме того, до 1 января 2019 года необходимо создать Единую межведомственную информационную систему обработки и электронного обмена данных между государственными органами и кредитным бюро, позволяющую получить информацию о:

— начислениях для граждан в накопительной пенсионной системе;.

— начислениях страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;.

— начислениях задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;.

— физических лицах и субъектах предпринимательства для их идентификации;.

— имуществе и иных полученных доходах физических лиц;.

— финансовом состоянии юридических лиц.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Узбекистане пройдет Месячник по посадке культур на приусадебных землях
UZREPORT TV и FUTBOL TV начинают трансляцию футбольных матчей нового сез...
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
Михаил Путин избран зампредом правления «Газпрома»
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Фигуристка Загитова осталась без медали чемпионата мира
В России сократят срок выдачи материнского капитала
Трамп заявил о «самых мощных в мире» американских ядерных силах
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь