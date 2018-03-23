Президент утвердил меры по повышению доступности банковских услуг

Источник: UzReport.news

Постановлением Президента Узбекистана от 23 марта 2018 года утверждены дополнительные меры по повышению доступности банковских услуг.

Документ принят в целях дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения защиты прав потребителей банковских услуг и повышения уровня финансовой доступности с учетом современных тенденций инновационного развития.

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С 1 июля 2018 года устанавливаются требования, в соответствии с которыми коммерческие банки должны создать условия для:

— беспрепятственного доступа в зону непосредственного обслуживания клиентов, без предварительных разрешений и предъявления документов, подтверждающих личность;.

— получения предварительной консультации об оказываемых банковских услугах от администраторов первичного приема клиентов;.

— прозрачной регистрации и рассмотрения кредитных заявок с указанием пошаговой процедуры принятия решения и порядка оповещения о выдаче или мотивированном отказе в выдаче кредита (микрозайма).

Вместе с тем кредитным организациям запрещено:

— начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штраф, пеню), применять иные меры ответственности по договорам микрозайма, а также кредитным договорам, заключенным ломбардами, в сумме более половины размера заимствования в год;.

— взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физическими лицами и субъектами малого предпринимательства.

Центральному банку Республики Узбекистан поручено:

а) до 1 апреля 2018 года внедрить механизм снятия на территории Республики Узбекистан наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты, в пределах лимитов, установленных коммерческими банками;.

б) до 1 апреля 2018 года совместно с коммерческими банками внедрить систему дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающую проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады в иностранной или национальной валюте;.

в) до 1 мая 2018 года:

— разработать и утвердить Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимоотношений с потребителями банковских услуг;.

— внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, предусматривающих предоставление права коммерческим банкам выдавать микрозаймы;.

— внести дополнения в нормативно-правовые акты касательно применения Центральным банком санкций в отношении кредитных организаций за нарушение ими прав потребителей банковских услуг;.

— разработать и утвердить Положение, предусматривающее установление требования о наличии скоринговой модели в кредитном бюро с возможностью создания коммерческими банками собственной скоринговой модели, позволяющей оценить кредитоспособность потенциального заемщика и сократить сроки выдачи кредитов (микрозаймов) физическим лицам и субъектам малого предпринимательства.

г) до 1 июля 2018 года совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан разработать Концепцию создания Национального банковского процессингового центра, обеспечивающего информационное и технологическое взаимодействие между банками — участниками расчетов по локальным и международным банковским картам, определив его основными задачами:

— построение и развитие национальной розничной платежной системы, обеспечивающей безопасность и бесперебойность проведения транзакций;.

— создание и развитие доступных платежных услуг;.

— развитие и продвижение инновационных продуктов, в том числе бесконтактных и мобильных технологий, при осуществлении безналичных платежей;.

— внедрение технологий бесконтактных и мобильных платежей, в первую очередь в сфере социально-бытового обслуживания, транспорта, торговли, общественного питания, особенно в регионах;.

— обеспечение взаимодействия с международными платежными системами.

д) до 1 июля 2018 года совместно с Ассоциацией банков Узбекистана и коммерческими банками завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие платежных карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов;.

е) до 1 ноября 2018 года совместно с коммерческими банками обеспечить создание автоматизированных пунктов обмена валюты, работающих в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых туристами.

Кроме того, до 1 января 2019 года необходимо создать Единую межведомственную информационную систему обработки и электронного обмена данных между государственными органами и кредитным бюро, позволяющую получить информацию о:

— начислениях для граждан в накопительной пенсионной системе;.

— начислениях страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;.

— начислениях задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;.

— физических лицах и субъектах предпринимательства для их идентификации;.

— имуществе и иных полученных доходах физических лиц;.