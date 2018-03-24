Госдеп прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США

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США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений. Хезер Науэрт Официальный представитель Госдепартамента

При этом она отметила, что пока у Вашингтона «нет мер, о которых госдепартамент мог бы сообщить».

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Ранее 24 марта стало известно, что Совет нацбезопасности США порекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов по примеру Лондона.

Британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери вместе со своей дочерью Юлией 4 марта.

Спустя пару часов после происшествия Лондон обрушился с обвинениями на Москву, при этом никаких доказательств не приводится.

Премьер королевства Тереза Мэй 14 марта заявила о высылке 23 дипломатов российского посольства. Также на саммите ЕС она утверждала, что Скрипалей отравили веществом А234 группы «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. При этом ОЗХО еще не завершило анализ отравляющего вещества и не идентифицировала его.

Страны Евросоюза поддержали Лондон и заявили об отзыве своего посла ЕС из Москвы. Также Чехия, Польша и еще несколько стран заявили о возможной высылке российских дипломатов.

<iframe src='https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=13t7ZU9jwa8hyoDGcvjhERQ9AgengLSu1FQDBTsEfD5I&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650' width='100%' height='650' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen frameborder='0'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

РФ обвинения категорически отрицает, указывая на то, что все химоружие было уничтожено, а подобное вещество вообще никогда не разрабатывалось в стране.

В ответ на действия Лондона из Москвы выслали 23 британских дипломатов, закрыли консульство королевства в Петербурге и приостановили деятельность Британского совета в РФ.