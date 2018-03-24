Times утверждает, что до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
По версии газеты, на этот шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия и другие государства.
По версии газеты, на этот шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия и другие государства.
ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. До двух десятков стран Европы могут последовать примеру Великобритании и выслать якобы связанных с разведкой российских дипломатических работников в качестве ответной меры на отравление в Солсбери осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким утверждением вечером в пятницу выступила газета The Times.
Издание информирует, что «до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы».
По утверждению газеты, «беспрецедентный раунд скоординированного выдворения начнется в понедельник с отзыва посла ЕС в Москве [Маркуса Эдерера] на четыре недели».
На состоявшейся в четверг и пятницу встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать Эдерера из Москвы для консультаций. Комментируя итоги брюссельского евросаммита, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Евросоюз в деле Скрипаля отказывается работать с фактами, а понятие солидарности внутри ЕС для ряда стран оказалось выше здравого смысла. По его словам, в Евросоюзе не хотят считаться с позицией Москвы и пренебрегают очень серьезными нестыковками в британской позиции, которые для российской стороны очевидны.
Инцидент в Солсбери
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного
Не предъявив никаких доказательств участия в инциденте России, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в
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