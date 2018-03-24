Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Источник: AP 2018

Из документа следует, что люди с «гендерной дисфорией» (психическое состояние, при котором человек не может принять свой гендерный статус) не могут служить в армии США «за исключением определенных ограниченных ситуаций».

В меморандуме отмечается, что исключительные решения о службе трансгендеров могут принимать военные чиновники на местах.