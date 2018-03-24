Кличко задумался об участии в выборах президента Украины

Источник: РИА Новости

Однако градоначальник отметил, что сначала ему необходимо выполнить обещания, данные им жителям Киева.

«Я думаю (об участии на выборах — прим. ред.). Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», — сказал мэр киевской столицы.

По словам Кличко, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.

«У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца», — добавил градоначальник.