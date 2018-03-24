Кличко задумался об участии в выборах президента Украины
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил участие в президентских выборах на Украине в 2019 году, сообщает информагентстов «Укринформ».
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил участие в президентских выборах на Украине в 2019 году, сообщает информагентстов «Укринформ».
Однако градоначальник отметил, что сначала ему необходимо выполнить обещания, данные им жителям Киева.
«Я думаю (об участии на выборах — прим. ред.). Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», — сказал мэр киевской столицы.
По словам Кличко, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.
«У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца», — добавил градоначальник.
Плановые выборы президента Украины должны пройти в 2019 году.
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