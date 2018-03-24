Лукашенко отмечает социальную значимость труда работников ЖКХ

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«Выполняя социально значимую работу, вы всегда стремитесь к достижению главной цели — созданию комфортной и достойной жизни людей в городах и селах. От качества жилищно-бытовых условий, оперативности предоставляемых услуг во многом зависит ежедневное настроение миллионов наших сограждан», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что труд работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства заслуживает особой благодарности, он требует не только высокой ответственности и профессионализма, но и терпения, умения работать с людьми в самых непростых ситуациях.