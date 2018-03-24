Лукашенко отмечает социальную значимость труда работников ЖКХ
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и
«Выполняя социально значимую работу, вы всегда стремитесь к достижению главной цели — созданию комфортной и достойной жизни людей в городах и селах. От качества
Александр Лукашенко отметил, что труд работников бытового обслуживания населения и
«Уверен, что вы с успехом справитесь с новыми поставленными перед отраслью задачами по модернизации, капитальному ремонту, благоустройству и внедрению современных механизмов и технологий», — подчеркнул глава государства.
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