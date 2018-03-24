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09:54 (мск), источник: Восток Медиа

Глава Приморья: важно получать обратную связь от бизнеса

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел первую рабочую встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольгой Куриловой. Стороны обсудили взаимодействие в сфере улучшения бизнес-климата в регионе.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, Ольга Курилова отметила, что повышение инвестиционной привлекательности и улучшение деловой среды — приоритетная задача государственной важности для каждого российского субъекта, однако особое внимание этому направлению должны уделить дальневосточные территории. По поручению президента страны Владимира Путина регионы Дальнего Востока должны до 2020 года войти в 30-ку лучших субъектов по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

«Приморье по ряду позиций уже добилось высокой эффективности, но есть и проблемные точки, над которыми нужно работать. Например, в сфере строительства. Пока остаются проблемы с технологическим присоединением строительных участков к инженерным сетям», — сообщила Ольга Курилова.

Андрей Тарасенко обозначил, что регулирование сферы строительства в регионе находится на особом контроле.

«Мы уделяем большое внимание решению проблем обманутых дольщиков, вводу долгостроев, земельным вопросам. По техприсоединению участков проблема тоже частично решена. Для нас очень важно получать обратную связь от бизнеса по всем направлениям, тогда работа будет более эффективной», — сказал глава края.

В ближайшее время власти региона проработают вопрос о создании специальных тематических рабочих групп под руководством врио губернатора, куда войдут эксперты от бизнеса. Планируется, что главной задачей этих объединений станет совместная работа над проблемными показателями Нацрейтинга в Приморье.

Андрей Тарасенко и Ольга Курилова также обсудили внедрение в крае целевых моделей улучшения инвестиционного климата и меры по снижению административного давления на бизнес.

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