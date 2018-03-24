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09:36 (мск), источник: UzReport.news

Президент перечислил восемь основных проблем и недостатков банковской сферы

Наблюдается ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности.

Источник: UzReport.news

23 марта Президент Узбекистана подписал Постановление «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг».

В документе отмечается, что в результате проводимых реформ в банковской системе внедряются рыночные механизмы оказания услуг, расширяются их виды, повышается финансовая доступность для предпринимателей и населения.

Внедрены новые банковские услуги, облегчающие проведение валютно-обменных операций для населения, созданы условия по приобретению иностранной валюты индивидуальными предпринимателями.

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Вместе с тем наблюдается ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности, особенно в регионах, а также дальнейшего повышения культуры обслуживания и доверия к банковской системе. В частности:

первое — чрезмерная централизация полномочий в принятии решений по выдаче кредитов препятствует четкому разграничению ответственности между головными банками и их филиалами;.

второе — усложненные механизмы рассмотрения кредитных заявок ограничивают возможность оперативного получения кредитов;.

третье — отсутствие возможности выдачи микрозаймов коммерческими банками не обеспечивает повышение уровня доступности микрозаймов, а высокие процентные ставки по услугам микрокредитных организаций и ломбардов зачастую приводят к ухудшению финансового состояния потребителей;.

четвертое — низкий уровень развития рынка розничных банковских услуг и отсутствие современных подходов выстраивания партнерских отношений с клиентами создают почву для проявления излишней бюрократии и волокиты;.

пятое — отсутствие государственной процессинговой организации по осуществлению безналичных расчетов на основе банковских карт влияет на уровень безопасности, бесперебойности и надежности функционирования розничных платежных систем и препятствует продвижению современных технологических решений при реализации инновационных проектов, доступных для широких слоев населения;.

шестое — взимание комиссии за рассмотрение и выдачу кредитов (микрозаймов), а также других платежей приводит к увеличению реальной стоимости заимствования;.

седьмое — включение в договоры условий, предусматривающих одностороннее право изменять тарифы на услуги, проценты по выданным кредитам и привлеченным депозитам, а также предоставление одной услуги с навязыванием приобретения дополнительной нарушают права потребителей банковских услуг;.

восьмое — наличие ограничений по снятию иностранной валюты с платежных банковских карт и недостаточное количество банкоматов не обеспечивают должный уровень обслуживания при валютно-обменных операциях.

В целях устранения указанных проблем, дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения защиты прав потребителей банковских услуг и повышения уровня финансовой доступности с учетом современных тенденций инновационного развития, принято данное Постановление.

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