Узбекистан заинтересован в мирном восстановлении Афганистана

Источник: UzReport.news

24 марта в Пресс-центре Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» ( 26—27 марта 2018 г., г. Ташкент) состоялась панельная сессия для проведения дискуссий о важности обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане и его включения в торгово-экономические, транспортные и энергетические процессы в регионе, перспективного налаживания межпарламентских связей, о роли Узбекистана в мирном восстановлении Афганистана и участии в строительстве инфраструктурных проектов (ж/д Мазари-Шариф — Герат, ЛЭП «Сурхо — Пули-Хумри») на территории Афганистана, в гг. Кабуле и Мазари-Шарифе.

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В выступлениях спикеров было отмечено, что за прошедшие годы Узбекистан и Афганистан выстроили конструктивные взаимоотношения, в основе которых лежит, прежде всего, исторически сложившийся фактор единства региона, что не позволяет рассматривать афганское пространство оторванным от центральноазиатских культурных и экономических взаимоотношений. Афганистан бесспорно исторически, географически и геополитически примыкает к нашему региону.

Узбекистан принципиально выступает за установление стабильности в Афганистане исключительно посредством межнационального диалога. Важным аспектом дальнейшего сотрудничества двух стран является рассмотрение Узбекистаном соседнего государства не в качестве источника угроз безопасности, а как равноправного партнера, с которым в ближайшей перспективе планируется реализация совместных проектов в сфере экономики, энергетики и транспортной логистики.

Наша республика во взаимоотношениях с «южным соседом» активно реализует инициативы мирного характера в области экономического и гуманитарного сотрудничества. По предварительным данным Госкомстата, товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном за 2017 год составил $617 млн. и вырос по сравнению с 2016 годоам на 18,7%. Афганистан входит в число важных внешнеторговых партнеров Узбекистана, его удельный вес во внешнеторговом обороте нашей страны составляет 2,3%. При этом в структуре взаимной торговли значительно преобладает экспорт узбекских товаров в исламскую республику — $614,9 млн.

Следует отметить, что ключевым моментом установления нового формата сотрудничества между двумя государствами стало подписание ряда важных двусторонних документов, среди которых: план по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между странами в 2017 году, торгово-экономическая «Дорожная карта», Протокол о намерениях по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах.

Спикеры панельной сессии подчеркнули, что Узбекские железнодорожники обладают большим опытом строительства высокогорных железных дорог и сейчас продолжают успешно эксплуатировать участок «Хайратон-Мазари-Шариф», построенный Узбекистаном в 2010 году и по которому завозится около половины импорта Афганистана. Обе страны заинтересованы в продолжении строительства железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат». Это, в свою очередь, предоставит Узбекистану выйти через Афганистан к морским портам Ирана и Пакистана.

Более того, будет продолжена политика всестороннего содействия интеграции Афганистана в региональные торговые, экономические и энергетические связи.

В данном контексте достаточно символичным подтверждением приверженности сторон активизации торгово-экономических связей стало открытие экспортного центра «Термез Карго», организованного на базе международного логистического центра «Термез Карго Центр», а также торговых домов Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе.

Афганистан — это более чем 30 миллионный рынок, где Узбекистан мог бы занять собственную нишу. Стороны уже достигли договоренности по доведению товарооборота между двумя странами до $1,5 млрд.

Прошедший в декабре 2017 года визит Президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан знаменует собой новый этап в развитии двухсторонних отношений. Среди них наиболее значимыми являются сотрудничество в сфере строительства железнодорожных путей и прокладка линии электропередач «Сурхан-Пули-Хумри». Кроме того, стороны договорились о создании Образовательного центра по обучению афганских граждан, который был открыт в конце января текущего года в Сурхандарьинской области и уже принял первых студентов. Кроме того, подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше $500 млн. о поставках Узбекистаном в Афганистан электроэнергии, сельскохозяйственной и фармацевтической продукции, строительных материалов, транспортных средств.

В течение декабря-января текущего года активно происходил процесс реализации достигнутых договоренностей. По вопросам строительства новой железной дороги 20 января в Афганистане прошли встречи с участием заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Кучкарова. Оценка проекта уже завершена, и на данный момент ведутся переговоры о его финансировании с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

В целом Узбекистан намерен в ближайшем будущем в разы увеличить товарооборот со своим «южным соседом», расширить линейку экспортируемой продукции и крайне заинтересован в том, чтобы Афганистан стал мирной и процветающей страной. Именно поэтому Ташкент стремится оказать материальную и гуманитарную помощь этому соседнему государству, предоставив 10 января 25 автобусов, 3 трактора и навесную технику от имени Президента Республики Узбекистан.