Финская полиция получила запрос на экстрадицию Пучдемона

Источник: AP 2018

Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.

«Испания потребовала экстрадиции своего гражданина, который в данный момент находится в Финляндии. Полиция уведомила об этом прокуратуру и приступила к обмену информацией с испанскими властями», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия.

До этого ВС озвучил обвинительные заключения подозреваемым в причастности к «сепаратистскому процессу», Пучдемону и другим региональным политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту. Всего суд выдал шесть ордеров. Бежавшие сторонники независимости Каталонии обосновались, помимо Бельгии, в Шотландии и Швейцарии.