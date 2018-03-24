Финская полиция получила запрос на экстрадицию Пучдемона
ТАСС, 24 марта. Центральная криминальная полиция Финляндии получила от испанских властей запрос на экстрадицию
ТАСС, 24 марта. Центральная криминальная полиция Финляндии получила от испанских властей запрос на экстрадицию
Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.
«Испания потребовала экстрадиции своего гражданина, который в данный момент находится в Финляндии. Полиция уведомила об этом прокуратуру и приступила к обмену информацией с испанскими властями», — говорится в тексте.
До этого ВС озвучил обвинительные заключения подозреваемым в причастности к «сепаратистскому процессу», Пучдемону и другим региональным политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту. Всего суд выдал шесть ордеров. Бежавшие сторонники независимости Каталонии обосновались, помимо Бельгии, в Шотландии и Швейцарии.
Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика. Ранее ВС уже выдавал международный ордер на арест
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