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12:48 (мск), источник: Интерфакс

В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты. Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», — сказал он, выступая в субботу на военно-практической конференции в военной академии Генштаба.

По его словам, также «особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации».

«Это только контуры наиболее вероятной войны будущего, — подчеркнул Герасимов. — Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них».

Он отметил, что с учетом этих тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляется строительство и подготовка Вооруженных сил России.

По словам Герасимова, их совершенствование осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных сил, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.

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Теперь услышали? Супероружие России на страже ядерного паритета
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23 марта© Ньюстюб
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