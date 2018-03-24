Бозумбаев подписал документы по сотрудничеству Казахстана с ОАЭ
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24 марта в рамках официального визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым подписаны два важных документа по сотрудничеству в реализации газохимических проектов в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В частности, Министерство энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Объединенная химическая компания»), австрийская компания Borealis подписали Соглашение (TermSheet) об основных условиях сотрудничества по проекту Производства Полиэтилена (1,250 млн. тонн в год) в Атырауской области.
Подписанное Соглашение (TermSheet) закрепляет пакет мер государственной поддержки и обуславливает переход на стадию проектирования (разработка
Второй документ — Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по проекту Производство Полипропилена в Атырауской области также был подписан между Министерством энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Объединенная химическая компания») и компанией Borealis.
Согласно Меморандуму, Borealis проведет
Проект по производству полипропилена в настоящее время реализуется ФНБ «Самрук-Казына», в частности определен ЕРС подрядчик, привлечено заемное финансирование, начаты строительные работы. Срок завершения строительства — 2021 год.
Следует отметить, что в Республике Казахстан созданы особые условия для развития нефтегазохимической сферы. В частности, государство финансирует строительство общезаводской инфраструктуры, обеспечивает проекты гарантированным сырьем, действует освобождение от налоговых и таможенных пошлин. Государство гарантирует защиту инвестиций.
Полипропилен и полиэтилен являются самыми востребованными полимерами, на долю которых приходится 60% от всей мировой потребности.
Если говорить о мультипликативном эффекте, каждый доллар, вложенный в нефтегазохимию, дает 2−3 доллара прироста в экономике, и каждое новое рабочее место способствует созданию до 7 новых рабочих мест в смежных отраслях.
Borealis входит в ТОП-4 крупнейших
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