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13:20 (мск), источник: Zakon.kz

Бозумбаев подписал документы по сотрудничеству Казахстана с ОАЭ

В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в нефтехимической отрасли.

Источник: Zakon.kz

24 марта в рамках официального визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым подписаны два важных документа по сотрудничеству в реализации газохимических проектов в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

В частности, Министерство энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Объединенная химическая компания»), австрийская компания Borealis подписали Соглашение (TermSheet) об основных условиях сотрудничества по проекту Производства Полиэтилена (1,250 млн. тонн в год) в Атырауской области.

Подписанное Соглашение (TermSheet) закрепляет пакет мер государственной поддержки и обуславливает переход на стадию проектирования (разработка технико-экономического обоснования). Планируемый срок завершения разработки ТЭО — 2018 год.

Второй документ — Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по проекту Производство Полипропилена в Атырауской области также был подписан между Министерством энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Объединенная химическая компания») и компанией Borealis.

Согласно Меморандуму, Borealis проведет технико-экономический анализ и юридическую экспертизу проекта полипропилен. Стоимость этого проекта составляет 2,6 млрд. долларов США, мощность завода составит 500 000 тонн полипропилена в год.

Проект по производству полипропилена в настоящее время реализуется ФНБ «Самрук-Казына», в частности определен ЕРС подрядчик, привлечено заемное финансирование, начаты строительные работы. Срок завершения строительства — 2021 год.

Следует отметить, что в Республике Казахстан созданы особые условия для развития нефтегазохимической сферы. В частности, государство финансирует строительство общезаводской инфраструктуры, обеспечивает проекты гарантированным сырьем, действует освобождение от налоговых и таможенных пошлин. Государство гарантирует защиту инвестиций.

Полипропилен и полиэтилен являются самыми востребованными полимерами, на долю которых приходится 60% от всей мировой потребности.

Если говорить о мультипликативном эффекте, каждый доллар, вложенный в нефтегазохимию, дает 2−3 доллара прироста в экономике, и каждое новое рабочее место способствует созданию до 7 новых рабочих мест в смежных отраслях.

Borealis входит в ТОП-4 крупнейших компаний-производителей полиэтилена в мире, являясь при этом, одной из наиболее высокотехнологичной и высокомаржинальной. Акционерами Borealis являются Mubadala (ОАЭ) — 64% и OMV (Австрия) — 36%.

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