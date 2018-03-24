Назарбаев провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби
Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за тёплый приём.
Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за тёплый приём.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
После церемонии встречи Нурсултан Назарбаев провёл переговоры с Наследным принцем
Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за тёплый приём.
— Символично, что мой визит проходит в год 100-летия основателя Объединённых Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Я имел честь быть знакомым с Вашим отцом, — сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что братские отношения и плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами.
— Благодаря реализации взаимных договорённостей только в 2017 году торговля выросла в 2 раза — с 374 до 643 млн долларов, а с 2015 года — в 6 раз, — сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул позитивный эффект введения безвизового режима между странами и отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в области защиты инвестиций, космических технологий, гидроэнергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации.
В завершение Президент Казахстана передал приветствие Президенту ОАЭ шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну и пригласил Наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна посетить Казахстан с официальным визитом.
В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения совершить официальный визит.
— От себя лично и от имени своего народа разрешите поприветствовать Вас на земле Объединенных Арабских Эмиратов. Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы подпишем пакет важных двусторонних документов. Со своей стороны, я выражаю готовность к всестороннему сотрудничеству, — сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
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В ходе официального визита между сторонами были подписаны следующие двусторонние документы:
— Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций;.
— Меморандум об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (производство полиэтилена);.
— Меморандум о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области;.
— Рамочное соглашение об основных принципах приобретения 49% акций акционерного общества специальной экономической зоны «Морпорт Актау»;.
— Рамочное соглашение об основных принципах участия DP World в капитале акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота»;.
— Договор об участии во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.
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