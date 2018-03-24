Макей и Лавров обсудили предстоящую встречу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и главы МИД России Сергея Лаврова, который состоялся сегодня, был посвящен обсуждению графиков двусторонних контактов на разных уровнях.

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«Кроме того, Макей и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщили в МИД.

Ближайшая встреча глав министерств иностранных дел двух стран пройдет в апреле, в Минске планируется провести заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В рамках заседания СМИД планируется продолжить обсуждение договора о зоне свободной торговли, проработать соглашения о свободной торговле услугами.