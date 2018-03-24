Макей и Лавров обсудили предстоящую встречу
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ должно пройти в апреле этого года.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ должно пройти в апреле этого года.
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и главы МИД России Сергея Лаврова, который состоялся сегодня, был посвящен обсуждению графиков двусторонних контактов на разных уровнях.
«Кроме того, Макей и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщили в МИД.
Ближайшая встреча глав министерств иностранных дел двух стран пройдет в апреле, в Минске планируется провести заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В рамках заседания СМИД планируется продолжить обсуждение договора о зоне свободной торговли, проработать соглашения о свободной торговле услугами.
Предыдущая встреча глав СМИД прошла в октябре в российском Сочи. Участниками заседания были предложен проект концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции, соглашение между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории России Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, соглашение об обмене информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом, а также их финансированием.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.