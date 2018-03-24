СМИ: Джон Болтон планирует провести кадровые «чистки» в Белом доме

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

По информации издания, своих постов могут лишиться «десятки должностных лиц». В первую очередь сокращены будут те, кто остался в СНБ еще со времен предыдущей администрации и «не проявляет лояльность» к Дональду Трампу, а также те, кто допускал утечки информации в СМИ.

Собеседник издания отметил, что господин Болтон намерен уволить «почти всех» назначенных его предшественником Гербертом Макмастером людей.

В отставку очередного, уже второго по счету советника по национальной безопасности президент США отправил в пятницу. Герберта Макмастера сменил Джон Болтон. В прошлом высокопоставленный дипломат и юрист, господин Болтон считается одним из самых консервативных и жестких представителей Республиканской партии.