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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: Джон Болтон планирует провести кадровые «чистки» в Белом доме

Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен провести масштабные кадровые чистки в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

По информации издания, своих постов могут лишиться «десятки должностных лиц». В первую очередь сокращены будут те, кто остался в СНБ еще со времен предыдущей администрации и «не проявляет лояльность» к Дональду Трампу, а также те, кто допускал утечки информации в СМИ.

Собеседник издания отметил, что господин Болтон намерен уволить «почти всех» назначенных его предшественником Гербертом Макмастером людей.

В отставку очередного, уже второго по счету советника по национальной безопасности президент США отправил в пятницу. Герберта Макмастера сменил Джон Болтон. В прошлом высокопоставленный дипломат и юрист, господин Болтон считается одним из самых консервативных и жестких представителей Республиканской партии.

Он выступает за разрыв иранской ядерной сделки, не исключает решения северокорейской проблемы военным путем и настаивает на усилении санкций в отношении России.

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