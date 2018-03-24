Впервые в истории Италии сенат возглавила женщина

Она одержала победу в третьем раунде голосования. За нее проголосовали как сенаторы от ее правоцентристской коалиции, так и представители движения «Пять звезд».

В свою очередь, правоцентристская коалиция поддержала кандидатуру Роберто Фико (движение «Пять звезд») на пост спикера нижней палаты парламента — Палаты депутатов. В итоге Фико добился избрания в четвертом раунде голосования.

По итогам состоявшихся ранее в марте выборов ни одна из политических сил Италии не получила большинства в парламенте. Поэтому в данном случае правоцентристы и «Пять звезд» решили заключить соглашение, чтобы «поделить» между собой посты спикеров в палатах. Отсутствие явного победителя на выборах, как отмечают наблюдатели, станет серьезным препятствием и при формировании следующего правительства страны.