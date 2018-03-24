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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин никому не позволит заступать за красные линии, заявил Песков

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Внешняя политика России остается последовательной и конструктивной, а президент страны Владимир Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны, заявил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства», — сказал Песков в интервью телеканалу «МИР 24».

«Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера», — отметил Песков, напомнив о результатах выборов 18 марта, на которых Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.

Итоги выборов: причины ошеломляющей победы Путина
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23 марта© Ньюстюб
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