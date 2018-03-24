Путин никому не позволит заступать за красные линии, заявил Песков

«Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства», — сказал Песков в интервью телеканалу «МИР 24».