МИД Абхазии назвал эмоциональными высказывания Лукашенко в Грузии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило недоумение заявлениям белорусского лидера Александра Лукашенко в Грузии, сообщила пресс-служба ведомства.

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В ходе двухдневного визита в Грузию Лукашенко встретился с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили и в беседе отметил, что прежде бывал в Сухуми. Президент добавил, что «прекрасный любимый край превратили непонятно во что» и что сейчас в страну «никому невозможно приехать».

В МИД Абхазии выразили сожаление, что президент Беларуси рассуждает о стране в контексте территориальной целостности Грузии.

«Главе Белорусского государства должно быть хорошо известно, что Республика Абхазия является не «краем» Грузии, а государством, суверенитет которого в 2008 году после агрессии Грузии в Южной Осетии был официально признан Российской Федерацией.

Отношения между Абхазией и Россией строятся на договорно-правовой основе и носят стратегический характер", — отметили в ведомстве.

Также абхазский МИД подчеркнул, что ежегодно в страну приезжает до миллиона туристов из стран СНГ, в том числе — из Беларуси. В связи с этим ведомство выразило удивление высказыванию Лукашенко о том, что Абхазия «превратилась в нечто непонятное».