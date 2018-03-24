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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров прокомментировал ситуацию с возможной высылкой дипломатов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не драматизировать ситуацию по поводу возможной высылки российских дипломатов из ряда стран после отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву.

«Теперь что касается дипломатов, их отзыва и высылки. Не стоит этот вопрос драматизировать. Россия не Суэцкий канал. Её невозможно по чьей-то прихоти закрывать и открывать. Те, кого сегодня отзовут, завтра с повинной вернутся с просьбой пустить в Белокаменную. Без России нет ни Европы, ни Азии!», — написал Кадыров в Telegram.

Он также отметил, что РФ сейчас переживает не самый простой период в своей истории, но национальное единство и сплочённость сведут на нет все недружественные акции против нее.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

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