Трамп задумался о высылке российских дипломатов

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Это будет сделано в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американский президент принял во внимание рекомендации своих советников, но окончательное решение пока не принято, отмечают собеседники агентства. Трамп хочет убедиться, что европейские союзники также готовы пойти на подобные меры.

22 марта сообщалось, что Великобритания хочет убедить европейские страны выслать российских дипломатов по примеру Лондона. Латвия заявила, что намерена выдворить из страны одного или нескольких сотрудников посольства России.