Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина и размер головы Жириновского

«У тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы», — пересказал Зюганов свои аргументы. «Нет, говорит, дал я слово публично, голоса не уберегли — тоже наша вина. Поэтому сбрил», — подытожил он, назвав безусого Грудинина настоящим, интересным и симпатичным мужчиной.

Зюганов также пояснил, что сам он усов никогда не носил, потому что в армии они мешали бы надевать противогаз. По этой же причине он в те годы стригся «ежиком». «Но, тем не менее, у меня голова на три размера больше, чем у Жириновского. А это главное», — подытожил глава КПРФ.