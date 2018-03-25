Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина и размер головы Жириновского
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в опубликованном в воскресенье интервью «Комсомольской правде» признался, что отговаривал
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в опубликованном в воскресенье интервью «Комсомольской правде» признался, что отговаривал
«У тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы», — пересказал Зюганов свои аргументы. «Нет, говорит, дал я слово публично, голоса не уберегли — тоже наша вина. Поэтому сбрил», — подытожил он, назвав безусого Грудинина настоящим, интересным и симпатичным мужчиной.
Зюганов также пояснил, что сам он усов никогда не носил, потому что в армии они мешали бы надевать противогаз. По этой же причине он в те годы стригся «ежиком». «Но, тем не менее, у меня голова на три размера больше, чем у Жириновского. А это главное», — подытожил глава КПРФ.
Накануне Грудинин опубликовал ролик о том, как он сбривает усы, исполняя обещание, данное видеоблогеру Юрию Дудю. Перед выборами президента РФ они поспорили о том, сможет ли кандидат от КПРФ набрать 15% голосов. В случае проигрыша Грудинин должен был избавиться от усов, а Дудь — побриться налысо.
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