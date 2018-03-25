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02:28 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил, что «разоблачение» Саакашвили и Савченко войдут в историю

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что «разоблачение» бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и депутата Верховной Рады Героя Украины Надежды Савченко достойны страниц в учебниках для спецслужб.

Источник: Reuters

«В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь “лагеря протеста” под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — заявил Порошенко, слова которого приводит «Украинская правда».

Саакашвили с Савченко, по мнению украинского лидера, готовили в стране «государственный переворот в интересах России».
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Саакашвили, комментируя на своей странице в Facebook заявление Порошенко, назвал его «дешевым вруном без чести и достоинства». «Если они меня разоблачили, доведите своё “разоблачение” до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко», — написал экс-губернатор Одессы.

Саакашвили отметил, что уже находится «в учебниках истории», а украинскому президенту «светит только криминальная и судебная хроники».

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Надежда Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Ранее депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». Савченко была помещена под стражу на два месяца, после чего объявила голодовку.

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