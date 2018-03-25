Порошенко заявил, что «разоблачение» Саакашвили и Савченко войдут в историю

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«В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь “лагеря протеста” под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — заявил Порошенко, слова которого приводит «Украинская правда».

Саакашвили с Савченко, по мнению украинского лидера, готовили в стране «государственный переворот в интересах России».

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Саакашвили, комментируя на своей странице в Facebook заявление Порошенко, назвал его «дешевым вруном без чести и достоинства». «Если они меня разоблачили, доведите своё “разоблачение” до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко», — написал экс-губернатор Одессы.

Саакашвили отметил, что уже находится «в учебниках истории», а украинскому президенту «светит только криминальная и судебная хроники».

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.