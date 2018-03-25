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06:00 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье окажется в зоне применения группировки крылатых ракет

Мураховский отметил, что тогда говорилось, что с подобной задачей могут справиться ракеты «Калибр» морского базирования на кораблях и субмаринах, а также ракеты Х-101 на оснащении дальней авиации.

Источник: Вести Приморье

Применение группировок крылатых ракет, о которых ранее сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, будет отработано в ходе стратегических учений «Восток-2018», считает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский. Он напомнил, что в 2017 году Генштаб докладывал о создании группировок для обеспечения стратегического сдерживания неядерными силами. Мураховский отметил, что тогда говорилось, что с подобной задачей могут справиться ракеты «Калибр» морского базирования на кораблях и субмаринах, а также ракеты Х-101 на оснащении дальней авиации.

Неядерное сдерживание.

Ранее Герасимов заявил, что в нашей стране на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования. По словам генерала, последние локальные войны, а также опыт операции в Сирии дали новый импульс для развития системы комплексного поражения противника. Особое внимание, по словам главы Генштаба, уделяется развитию ракетных комплексов стратегического назначения с повышенной способностью преодоления ПРО, а также новым боевым системам: в том числе гиперзвуковым и высокомобильным подводным средствам доставки ядерного оружия. Они, как отметил Герасимов, не имеют аналогов за рубежом. Это позволяет перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную, заявил генерал.

«Восток-2018».

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2018″ пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока в августе-сентябре. По плану в них примут участие силы Восточного и Центрального военных округов, Северного флота». Предыдущие СКШУ на восточном стратегическом направлении проводились в 2014 году. В прошлом году главными военными маневрами стали российско-белорусские стратегические учения «Запад».

Новейшие виды российского вооружения.

В начале марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы. Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у США эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.

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