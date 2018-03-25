Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Британцы признались, что работают с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
1660-летие Гари Олдмана
11:38 (мск), источник: РИА Новости

В ВМС Украины объяснили, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский флот «принес себя» в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию. Об этом в интервью «112 Украина» заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.

Источник: РИА "Новости"

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — заявила Каналюк.

Она отметила, что флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.

После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала весной 2014 году Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В январе 2018 президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский лидер Петр Порошенко в ответ заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своим, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
Удар мячом убил футболиста
Костя Цзю перенес инфаркт
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Премьер Украины доволен разрывом экономических отношений с РФ
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь