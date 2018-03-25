Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. Мы протянули время до месяца. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю», — заявила она.