Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном

Источник: Reuters

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Издание отмечает, что Брентон представлял интересы Великобритании в Москве после отравления в Лондоне Александра Литвиненко. Отвечая на вопросы Independent, дипломат напомнил о случае 2007 года, когда 15 военнослужащих британского флота были захвачены в плен Ираном и освобождены при содействии России, которая сумела оказать необходимое воздействие на Тегеран.

«Такие вещи происходят довольно часто, и без помощи России нам не обойтись», — заявил он. «В рамках санкций мы на время сократили контакты с Россией на высоком уровне. Но в течение нескольких месяцев это ограничение начнет сходить на нет, поскольку для решения подобных вопросов подобные контакты необходимы».

Он также привел в пример санкции, введенные США и ЕС против России после присоединения Крыма, отметив, что это не привело к прекращению контактов между главой МИД Сергеем Лавровым и экс-госсекретарем США Джоном Керри.