Мэрию Екатеринбурга покинул популярный чиновник

Председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов уволился по собственному желанию. О том, что последним днем в должности стал вторник, 20 марта, «АиФ-Урал» сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Официально будущее место работы Егора Свалова не раскрывается, однако как сообщает «ЕАН», чиновника ждут в министерстве ЖКХ Свердловской области. Там он будет курировать ход экологической реформы региона. Речь идет о принципиально новой схеме вывоза мусора, которую организуют три региональных оператора. Одни из них — ЕМУП «Спецавтобаза» — уже работает на третьей части территории региона.