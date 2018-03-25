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10:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрию Екатеринбурга покинул популярный чиновник

Егор Свалов уволился по собственному желанию и готов перейти на новый уровень.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов уволился по собственному желанию. О том, что последним днем в должности стал вторник, 20 марта, «АиФ-Урал» сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Официально будущее место работы Егора Свалова не раскрывается, однако как сообщает «ЕАН», чиновника ждут в министерстве ЖКХ Свердловской области. Там он будет курировать ход экологической реформы региона. Речь идет о принципиально новой схеме вывоза мусора, которую организуют три региональных оператора. Одни из них — ЕМУП «Спецавтобаза» — уже работает на третьей части территории региона.

Известно также, что увольнение Свалова с переходом на новую ступень карьеры было делом времени. В случае, если назначение в свердловское министерство состоится, он станет очередным чиновником мэрии Екатеринбурга в структуре областной власти. Три наиболее ярких представителя городской власти — Владимир Тунгусов, Александр Высокинский и Михаил Волков — заняли высокие посты в свердловском истеблишменте. Сам Свалов отличался способностью хорошо контактировать с прессой и был весьма популярным спикером.

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