Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото
Актриса, ставшая секс-символом 70-х после роли супергероини
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Британцы признались, что нахимичили с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Рядом с Кадыровым замечен фигурант уголовных дел
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10:41 (мск), источник: Интерфакс

Молодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме

Участники акции «Марш на наши жизни» требуют ужесточить контроль за оборотом оружия.

Источник: Reuters

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Сотни тысяч подростков, молодых людей и их родителей вышли на митинги в городах США с требованием ужесточить законодательство об обороте оружия. Акция, получившая названия «Марш за наши жизни» прошла в большинстве крупнейших городов страны — Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе и многих других.

Как отмечает агентство Associated Press, это крупнейшая демонстрация в США, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме. Одна из самых массовых акций прошла в Нью-Йорке, где на улицы вышли не менее 175 тыс. человек.

«Потрясающе! В Нью-Йорке 175 тыс. человек присоединились к “Маршу за наши жизни”. И это только начало. Эти студенты изменят Америку», — написал мэр города Билл де Блазио в своем твиттере.

Читайте также
Трамп вновь призвал вооружать учителей школ

Акцию поддержали многие знаменитости. На улицы Нью-Йорка вышел один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни. В интервью CNN он пояснил, что сделал это, в частности, в память о своем лучшем друге Джоне Ленноне, который был застрелен своим фанатом в 1980 году.

Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на происходящее, несмотря на то, что из-за марша его кортежу пришлосьи зменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде.

Представитель Белого дома Зак Паркинсон лишь отметил, что власти «восхищаются смелыми молодыми американцами, которые используют сегодня свое право, закрепленное первой поправкой к конституции (она гарантирует свободу собраний — ИФ)».

Участники «Маршей за наши жизни» требуют от властей ужесточить контроль за обращением оружия после трагического случая в школе Парклэнда во Флориде, где 19-летний подросток застрелил 17 человек. Еще 14 человек получили ранения.

Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз — бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия. По данным следствия, Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. До этого он прошел проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Читайте также
Американцы принялись массово уничтожать винтовки и автоматы

В США вопрос контроля над приобретением и владением огнестрельным оружием является одним из самых спорных. Традиционно представители Демократической партии выступают за более строгие законы в этой сфере, а республиканцы защищают права граждан на приобретение и владение огнестрельным оружием.

Главным защитником этих прав является Национальная стрелковая ассоциация США (NRA), которая регулярно вкладывает миллионы долларов в американские политические кампании.

Случаи стрельбы, подобные той, что произошла в школе во Флориде, зачастую используются как аргумент за ужесточение контроля над оборотом оружия в США.

После стрельбы ученики школы Парклэнда, призвали провести массовые марши за ужесточение контроля над огнестрельным оружием в США. «Мы будем умолять законодателей защитить наши жизни», — заявил в конце февраля в эфире телеканала ABC News один из организаторов протеста одиннадцатиклассник Кэмерон Каски.

Он подчеркнул, что «все политики, принимающие деньги от Национальной стрелковой ассоциации США», будь они республиканцы или демократы, «в ответе за такие события», как стрельба в Парклэнде.

Справка
Контроль за оружием и оружейное лобби в США

От огнестрела погибает больше американцев, чем от войн, СПИДа и террористов. Почему Вашингтон не может изменить эту ситуацию?

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
СМИ рассказали о «близкой подруге» Скрипаля в Солсбери
В США не захотели ставить памятник советским летчикам
Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь