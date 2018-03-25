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11:33 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ответили на желание украинского обмудсмена посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Новоизбранного уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в Крыму никто не ждет, заявил РИА Новости в воскресенье глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Денисова заявила, что планирует посетить Крым и неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

«Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много “приятного” о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование», — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, крымчане хорошо помнят, как в украинский период Денисова, находясь на руководящих должностях в республике, была причастна к ряду теневых и преступных схем и была задержана «за злоупотребление служебным положением».

«Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела», — подчеркнул Иоффе.

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