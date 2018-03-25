В Крыму ответили на желание украинского обмудсмена посетить полуостров

«Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много “приятного” о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование», — сказал РИА Новости Иоффе.