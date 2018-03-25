Премьер Украины посчитал полезным разрыв экономических отношений с РФ

Источник: Reuters

«Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее», — сказал глава правительства.

Гройсман при этом отметил, что сегодня надо строить производство на Украине, развивать собственный продукт.

Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал. Владимир Гройсман премьер-министр Украины