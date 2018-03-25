Премьер Украины посчитал полезным разрыв экономических отношений с РФ
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU —
«Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы
Гройсман при этом отметил, что сегодня надо строить производство на Украине, развивать собственный продукт.
Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал.
Как сообщалось, 21 марта кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011−2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.