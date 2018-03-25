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11:43 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Украины посчитал полезным разрыв экономических отношений с РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что решение Киева о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой в 2011 году, пойдет на пользу Украине, сбалансирует ее экспортную политику, сделав страну сильнее, сообщается на правительственном веб-портале.

Источник: Reuters

«Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее», — сказал глава правительства.

Гройсман при этом отметил, что сегодня надо строить производство на Украине, развивать собственный продукт.

Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал.
Владимир Гройсман
премьер-министр Украины

Как сообщалось, 21 марта кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011−2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

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