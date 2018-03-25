Заслуженный артист России Николай Поздеев отмечает юбилей
Губернатор Георгий Полтавченко поздравил петербургского актера с 60-летием.
Губернатор Георгий Полтавченко поздравил петербургского актера с 60-летием.
25 марта юбилей празднует Заслуженный артист России Николай Поздеев. С самого утра актер Театра эстрады имени Райкина принимает поздравления от близких, друзей и коллег. Одним из первых Поздеева поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
— Благодаря яркому творческому таланту Вы обрели немало поклонников и почитателей в Петербурге и далеко за пределами нашего города. Многогранный актер, несравненный конферансье, Вы всегда дарите людям праздник, полный искрометных шуток и блестящей импровизации, — говорится в поздравлении губернатора. — Ваше участие неизменно гарантирует успех любому концерту и телепередаче. Ваш уникальный голос придает особую торжественность крупным городским событиям и мероприятиям, делает их интересными и незабываемыми.
Также градоначальник подчеркнул, что Николай Юрьевич не только сам играет на сцене, но и передает свой опыт молодому поколению.
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