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13:35 (мск), источник: Sputnik.by

Статкевич задержан и находится на Окрестина

Лидер Белорусского национального конгресса оппозиционный политик Николай Статкевич находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Николай Статкевич был задержан перед началом несанкционированной властями акции, приуроченной ко Дню Воли, на площади Якуба Коласа.

«Сначала нас заблокировали дома. Мы с Николаем собирались на акцию. Затем нас задержали и увезли на Окрестино. Меня потом отпустили», — сообщила Sputnik супруга оппозиционера Марина Адамович.

По ее словам, задержание произошло возле дома, где они проживают. Николая Статкевича взяли под арест на 10 суток за одну из акций, которая прошла осенью 2017 года.

Оппозиционный политик призывал своих сторонников собраться 25 марта в День Воли на площади Якуба Коласа, чтобы оттуда пройти шествием к оперному театру. Данное мероприятие власти Минске не разрешили.

В данное время у стен Большого театра Беларуси проходит митинг и концерт, посвященные 100-летию БНР, которые были согласованы столичными властями.

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