«Его и не было»: в Госдуме прокомментировали заявление ВМС Украины о флоте

Источник: РИА Новости

«Полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те ВМС Украины, которые добровольно вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства», — сказал Швыткин.

Ранее в Военно-морских силах Украины заявили, что флот «пожертвовал собой» во время воссоединения Крыма с Россией, чтобы дать Киеву время привести армию в боеготовность. Собеседник RT назвал это заявление провокацией и подчеркнул, что высказывание сделано для того, чтобы оправдать «украинскую верхушку», пришедшую у власти «незаконным путем».