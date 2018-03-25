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14:47 (мск), источник: РИА Новости

«Его и не было»: в Госдуме прокомментировали заявление ВМС Украины о флоте

Зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал заявление ВМС Украины о «принесении в жертву» флота во время воссоединения Крыма с Россией. По словам депутата, украинский флот был небоеспособным тогда и остается таковым по сей день.

Источник: РИА Новости

«Полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те ВМС Украины, которые добровольно вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства», — сказал Швыткин.

Ранее в Военно-морских силах Украины заявили, что флот «пожертвовал собой» во время воссоединения Крыма с Россией, чтобы дать Киеву время привести армию в боеготовность. Собеседник RT назвал это заявление провокацией и подчеркнул, что высказывание сделано для того, чтобы оправдать «украинскую верхушку», пришедшую у власти «незаконным путем».

В январе Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. В ответ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев примет корабли из Крыма только «вместе с полуостровом».

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