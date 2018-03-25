На митинге в центре Кишинева задержали 21 человека
21 человек задержан до выяснения обстоятельств на митинге, посвященном столетию объединения Бессарабии с Румынией.
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21 человек задержан до выяснения обстоятельств на митинге, посвященном столетию объединения Бессарабии с Румынией.
В полиции не исключают, что они готовили провокацию.
«Группа молодых людей в спортивных костюмах и масках, с рюкзаками и в рабочих перчатках, направлялась к толпе. Полиция сразу их изолировала. В рюкзаках нашли бейсбольные биты и другие запрещенные предметы», — сказал замглавы ГИП Георге Кавкалюк.
По данным полиции, на митинг собралось около семи тысяч человек.
Участники акции подписали символическую декларацию об объединении с Румынией.
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