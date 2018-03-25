На митинге в центре Кишинева задержали 21 человека

В полиции не исключают, что они готовили провокацию.



«Группа молодых людей в спортивных костюмах и масках, с рюкзаками и в рабочих перчатках, направлялась к толпе. Полиция сразу их изолировала. В рюкзаках нашли бейсбольные биты и другие запрещенные предметы», — сказал замглавы ГИП Георге Кавкалюк.



По данным полиции, на митинг собралось около семи тысяч человек.