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15:02 (мск), источник: Publika.md

На митинге в центре Кишинева задержали 21 человека

21 человек задержан до выяснения обстоятельств на митинге, посвященном столетию объединения Бессарабии с Румынией.

Источник: Publika.md

В полиции не исключают, что они готовили провокацию.

«Группа молодых людей в спортивных костюмах и масках, с рюкзаками и в рабочих перчатках, направлялась к толпе. Полиция сразу их изолировала. В рюкзаках нашли бейсбольные биты и другие запрещенные предметы», — сказал замглавы ГИП Георге Кавкалюк.

По данным полиции, на митинг собралось около семи тысяч человек.

Участники акции подписали символическую декларацию об объединении с Румынией.

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