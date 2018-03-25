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18:51 (мск), источник: BFM.ru

Путин в короне: что означает новая обложка Time?

Журнал анонсировал обложку номера с заголовком «Восходящий царь», который выйдет 2 апреля, а также две статьи на российскую тематику.

Источник: AP 2018

Американский журнал Time поместил на обложку Владимира Путина в царской короне. Номер будет опубликован 2 апреля, но демоверсия обложки размещена на сайте издания. На ней президент России изображен в деловом костюме с короной на голове, заголовок — «Восходящий царь».

Также Time анонсирует две основные статьи выпуска: «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте» российского журналиста Михаила Зыгаря и «Почему Россия продолжает тонуть» Яна Бреммера.

Обложка отображает то видение России, которое Time пытается культивировать, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш: «Интерпретация на грани этически приемлемого. Намек в общем-то прямой, бесхитростный и стилистически лобовой».

С другой стороны, он отображает то видение, то восприятие России, которое тот же журнал Time пытается культивировать и который соответствует сегодня мейнстриму демократических СМИ Соединенных Штатов, где Россия — это всегда плохо, Россия — это всегда непонятный парадокс, Россия является причиной всего, что может происходить в этом мире. До поры до времени такая трактовка оказывается удобной.
Кирилл Коктыш
доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России

Примечательно, что обложку с Путиным увидят все страны распространения Time, кроме Америки. Помимо американской у издания еще три версии: для Европы, Ближнего Востока и Африки.

В США журнал выйдет с надписью «Довольно». Главной темой номера станут юные американцы, которые собираются решать проблему стрельбы в школах, пока взрослые не могут ничего с этим сделать.

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