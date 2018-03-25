Путин в короне: что означает новая обложка Time?
Журнал анонсировал обложку номера с заголовком «Восходящий царь», который выйдет 2 апреля, а также две статьи на российскую тематику.
Журнал анонсировал обложку номера с заголовком «Восходящий царь», который выйдет 2 апреля, а также две статьи на российскую тематику.
Американский журнал Time поместил на обложку Владимира Путина в царской короне. Номер будет опубликован 2 апреля, но демоверсия обложки размещена на сайте издания. На ней президент России изображен в деловом костюме с короной на голове, заголовок — «Восходящий царь».
Также Time анонсирует две основные статьи выпуска: «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте» российского журналиста Михаила Зыгаря и «Почему Россия продолжает тонуть» Яна Бреммера.
Обложка отображает то видение России, которое Time пытается культивировать, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш: «Интерпретация на грани этически приемлемого. Намек в
С другой стороны, он отображает то видение, то восприятие России, которое тот же журнал Time пытается культивировать и который соответствует сегодня мейнстриму демократических СМИ Соединенных Штатов, где Россия — это всегда плохо, Россия — это всегда непонятный парадокс, Россия является причиной всего, что может происходить в этом мире. До поры до времени такая трактовка оказывается удобной.
Примечательно, что обложку с Путиным увидят все страны распространения Time, кроме Америки. Помимо американской у издания еще три версии: для Европы, Ближнего Востока и Африки.
В США журнал выйдет с надписью «Довольно». Главной темой номера станут юные американцы, которые собираются решать проблему стрельбы в школах, пока взрослые не могут ничего с этим сделать.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.