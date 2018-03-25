Путин в короне: что означает новая обложка Time?

С другой стороны, он отображает то видение, то восприятие России, которое тот же журнал Time пытается культивировать и который соответствует сегодня мейнстриму демократических СМИ Соединенных Штатов, где Россия — это всегда плохо, Россия — это всегда непонятный парадокс, Россия является причиной всего, что может происходить в этом мире. До поры до времени такая трактовка оказывается удобной.

Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России