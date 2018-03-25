Захарова: посол РФ получает неграмотные отписки по делу Скрипаля от британского МИД
Официальный представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что уровень работы британской стороны «удивляет».
Официальный представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что уровень работы британской стороны «удивляет».
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании получает от британского МИД неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные.
«Удивляет уровень работы британской стороны. <…> Огромную роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два», — прокомментировала действия британского МИД Захарова.
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