Захарова: посол РФ получает неграмотные отписки по делу Скрипаля от британского МИД

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании получает от британского МИД неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».