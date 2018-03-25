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18:39 (мск), источник: ТАСС

Захарова: посол РФ получает неграмотные отписки по делу Скрипаля от британского МИД

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что уровень работы британской стороны «удивляет».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании получает от британского МИД неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные.
Мария Захарова
официальный представитель МИД

«Удивляет уровень работы британской стороны. <…> Огромную роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два», — прокомментировала действия британского МИД Захарова.

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