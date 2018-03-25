В Минобороны заявили о наличии подтверждения разработки «Новичка» в США
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Начальник лаборатории
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Начальник лаборатории
«Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый “Новичок”, А234», — сказал Рыбальченко в воскресенье в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).
По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.
«Самая интересная подробность в этой истории — в следующих версиях базы данных, они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили», — сказал российский военных химик.
«Куда оно делось, я не могу объяснить», — сказал Рыбальченко.
«Дело Скрипаля»
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.
Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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