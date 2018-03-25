СМИ: Пучдемон хочет запросить политическое убежище в Германии

Источник: AP 2018

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный в воскресенье в Германии, собирается подать прошение о политическом убежище в ФРГ.

Об этом со ссылкой на источники в органах юстиции сообщила в своей электронной версии газета Kieler Nachrichten, не приводя других подробностей.

«Если он действительно подаст заявку, то ее будет рассматривать Ведомство по делам миграции», — заявил представитель министерства внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн.