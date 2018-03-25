СМИ: Пучдемон хочет запросить политическое убежище в Германии
В министерстве внутренних дел земли
В министерстве внутренних дел земли
БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный в воскресенье в Германии, собирается подать прошение о политическом убежище в ФРГ.
Об этом со ссылкой на источники в органах юстиции сообщила в своей электронной версии газета Kieler Nachrichten, не приводя других подробностей.
«Если он действительно подаст заявку, то ее будет рассматривать Ведомство по делам миграции», — заявил представитель министерства внутренних дел земли
Однако шансов в таком случае все равно будет немного, поскольку европейский ордер на арест, на основании которого задержали Пучдемона, как правило имеет приоритет над таким прошением, отмечает газета.
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