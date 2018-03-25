В Совфеде заявили о наличии тысячи фактов вмешательства извне в выборы-2018

Об этом заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.
Комиссия по защите госсуверенитета РФ располагает данными о тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России. Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, информ-атаках.
Андрей Климовкомиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ
Он отметил, что помехи в проведении голосования в отношении россиян на Украине также можно считать вмешательством в выборы в РФ. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в голосовании на выборах президента РФ из-за действий украинских властей.
Климов отметил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги президентской кампании, где будут обсуждаться попытки вмешательства в российские избирательные процессы. «Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов», — пояснил сенатор.
По его словам, в мае комиссия подготовит доклад об итогах президентской кампании в рамках своей компетенции.
Парламентарий также сообщил, что ежегодный доклад комиссии о вмешательстве извне в дела России был переведен на французский и английский языки и на трех языках распространен на ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит сейчас в Женеве.
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