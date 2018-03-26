Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом‍

По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда «раньше, чем она приземлилась».

«Аль-Арабия» публикует кадры запуска противоракет комплекса «Пэтриот».

Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены.

По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации «Аль-Арабии», предположительно, один человек погиб.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3Cf1fedLNT8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.