Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом‍

По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда «раньше, чем она приземлилась».
«Аль-Арабия» публикует кадры запуска противоракет комплекса «Пэтриот».
Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены.
По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации «Аль-Арабии», предположительно, один человек погиб.
Ранее йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.