Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Кети Топурия с дочкой рассмешили пользователей Сети
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
03:53 (мск), источник: РИА Новости

Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом‍

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе города Эр-Рияд, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда «раньше, чем она приземлилась».

«Аль-Арабия» публикует кадры запуска противоракет комплекса «Пэтриот».

Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены.

По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации «Аль-Арабии», предположительно, один человек погиб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Из Йемена по Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета
Во время загрузки произошла ошибка.
10 октября 2017© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Обращение Владимира Путина к россиянам
Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово торгового центра
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
Обломки китайской космической станции долетят до Европы
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь