Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Два российских противолодочных самолета Ту-142 обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки НАТО, отрабатывающие нанесение массированного ракетного удара в Арктике.
Два российских противолодочных самолета Ту-142 обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки НАТО, отрабатывающие нанесение массированного ракетного удара в Арктике.
Две подлодки ВМС США Hartford и Connecticut и одна британская субмарина Trenchant участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта.
Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, с 20 по 22 марта Ту-142 Северного флота ВМФ РФ отработали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника у границ РФ и попутно провели доразведку учений НАТО.
Все субмарины североатлантического альянсы были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места базирования.
Подлодки НАТО отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.