Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
03:23 (мск), источник: Известия

Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике

Два российских противолодочных самолета Ту-142 обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки НАТО, отрабатывающие нанесение массированного ракетного удара в Арктике.

Источник: РИА "Новости"

Две подлодки ВМС США Hartford и Connecticut и одна британская субмарина Trenchant участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта.

Читайте также
Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики при отработке «ударов по России»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, с 20 по 22 марта Ту-142 Северного флота ВМФ РФ отработали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника у границ РФ и попутно провели доразведку учений НАТО.

Все субмарины североатлантического альянсы были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места базирования.

Подлодки НАТО отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования.

Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая «удары по России»
Во время загрузки произошла ошибка.
22 марта© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Зимняя вишня» в огне: что известно о трагедии в Кемерово
Почему истерика Терезы Мэй стала знаком угасания старого миропорядка
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово торгового центра
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
В Киеве рассказали, почему не высылают российских дипломатов
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь