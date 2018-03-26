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04:43 (мск), источник: Известия

В ПАСЕ работают над изменением устава с учетом требований Москвы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) склоняется к тому, чтобы удовлетворить требования Москвы и сделать невозможным лишение права голоса какой бы то ни было национальной делегации. Об этом «Известиям» рассказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Источник: Reuters
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Россия была решена права голоса в организации из-за крымских событий 2014 года, но после этого Совет Европы оказался в трудном положении в том числе и из-за того, что Россия перестала платить свои членские взносы.

«Мы свои позиции и предложения по изменению регламента представили, и они были учтены», — рассказал «Известиям» Петр Толстой.

Сейчас в ПАСЕ склонятся к тому, что ненормально лишать права голоса национальную делегацию.

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25 августа 2017© Ньюстюб
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