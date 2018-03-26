В ПАСЕ работают над изменением устава с учетом требований Москвы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) склоняется к тому, чтобы удовлетворить требования Москвы и сделать невозможным лишение права голоса какой бы то ни было национальной делегации. Об этом «Известиям» рассказал глава делегации,
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