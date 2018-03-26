Приангарье вышло на третье в СФО место по уровню зарплат чиновников

Источник: Reuters

Данные о зарплатах чиновников в Сибирском федеральном округе за 2017 год опубликовал Росстат. Согласно рейтингу, Иркутская область занимает третье место наряду с лидерами — Тывой и Томской областью по уровню зарплат чиновников.

В документе приводятся данные о средних заработных платах. Чиновники Приангарья в среднем в 2017 году получали по 52,8 тысяч рублей заработной платы. Зарплаты чемпионов рейтинга — чиновников республики Тыва в среднем на 4 тысячи больше. Еще на 2 тысячи наших чиновников обошли представители Томской области.

Кроме того, Иркутская область занимает второе место по зарплате чиновников территориальных подразделений федеральных органов власти — 50,8 тысячи рублей, и первое по самой высокой зарплате служащих в органах местного самоуправления. В среднем по 47,1 тысячи рублей на сотрудника.

А вот самая низкая зарплата указана у чиновников на Алтае — 38,6 тысяч рублей.