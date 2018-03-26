Приангарье вышло на третье в СФО место по уровню зарплат чиновников
По среднестатистическим данным, чиновники Иркутской области ежемесячно получают около 53 тысяч рублей.
По среднестатистическим данным, чиновники Иркутской области ежемесячно получают около 53 тысяч рублей.
Данные о зарплатах чиновников в Сибирском федеральном округе за 2017 год опубликовал Росстат. Согласно рейтингу, Иркутская область занимает третье место наряду с лидерами — Тывой и Томской областью по уровню зарплат чиновников.
В документе приводятся данные о средних заработных платах. Чиновники Приангарья в среднем в 2017 году получали по 52,8 тысяч рублей заработной платы. Зарплаты чемпионов рейтинга — чиновников республики Тыва в среднем на 4 тысячи больше. Еще на 2 тысячи наших чиновников обошли представители Томской области.
Кроме того, Иркутская область занимает второе место по зарплате чиновников территориальных подразделений федеральных органов власти — 50,8 тысячи рублей, и первое по самой высокой зарплате служащих в органах местного самоуправления. В среднем по 47,1 тысячи рублей на сотрудника.
Напомним, по данным Иркутскстата, средние зарплаты в Иркутской области за 2017 год составили 37,6 тысяч рублей. При этом по уровню реальных доходов населения (с учётом инфляции и обязательных платежей) область заняла 8-е место среди субъектов СФО.
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