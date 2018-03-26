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10:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

Приангарье вышло на третье в СФО место по уровню зарплат чиновников

По среднестатистическим данным, чиновники Иркутской области ежемесячно получают около 53 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Данные о зарплатах чиновников в Сибирском федеральном округе за 2017 год опубликовал Росстат. Согласно рейтингу, Иркутская область занимает третье место наряду с лидерами — Тывой и Томской областью по уровню зарплат чиновников.

В документе приводятся данные о средних заработных платах. Чиновники Приангарья в среднем в 2017 году получали по 52,8 тысяч рублей заработной платы. Зарплаты чемпионов рейтинга — чиновников республики Тыва в среднем на 4 тысячи больше. Еще на 2 тысячи наших чиновников обошли представители Томской области.

Кроме того, Иркутская область занимает второе место по зарплате чиновников территориальных подразделений федеральных органов власти — 50,8 тысячи рублей, и первое по самой высокой зарплате служащих в органах местного самоуправления. В среднем по 47,1 тысячи рублей на сотрудника.

А вот самая низкая зарплата указана у чиновников на Алтае — 38,6 тысяч рублей.

Напомним, по данным Иркутскстата, средние зарплаты в Иркутской области за 2017 год составили 37,6 тысяч рублей. При этом по уровню реальных доходов населения (с учётом инфляции и обязательных платежей) область заняла 8-е место среди субъектов СФО.

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