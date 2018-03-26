Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области
Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева.
Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре. Правительственная телеграмма была направлена в адрес Губернатора области Амана Тулеева, сообщает
«Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии», — подчеркнул глава региона.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.